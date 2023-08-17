Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Захарян прилетит в Испанию в пятницу. Медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован

Захарян прилетит в Испанию в пятницу. Медосмотр в «Сосьедаде» уже запланирован

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в пятницу полузащитник отправится на Пиренейский полуостров с целью завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх