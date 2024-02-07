В Германии озаботились высоким процентом тунеядства украинских беженцев

В Берлине не понимают причину безработицы среди приезжих с востока Европы.Поиск работы для украинских беженцев в период условиях турбулентности, начатые министром труда и социальных вопросов Германии Хубертусом Хайлем, пока не принес своих результатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии