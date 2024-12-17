Климатолог Непомнящих предупредил новосибирцев о морозах до -45 градусов

Столбики термометров могут показать кратковременные аномалии в январе-феврале.Климатолог Алексей Непомнящих заявил, что в январе и феврале Новосибирскую область могут накрыть аномальные морозы с понижением температуры до -45 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии