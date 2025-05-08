«Сказка о рыбаке и рыбке» — лучше не придумать: как Зеленский упустил должность, а Трамп успел примерить на себя наряд папы римского Ольга БезродняяНедавние события в мире политики неожиданно соединили фигуры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в свете юмора.