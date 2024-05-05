Уже ничего не спасет: Украина потеряет территории к концу 2024 года Ирэн ОрлонскаяПоставка военной помощи от США Украине, по мнению издания Bloomberg, не может гарантировать украинским властям сохранение контроля над территориями.
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