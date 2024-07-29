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Олимпиада-2024. Водное поло. Черногория сыграет с Грецией, Испания против Венгрии, другие матчи

Водное поло  Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Групповой этап  Группа А Хорватия – Италия – 13:05   США – Румыния – 17:35   Черногория – Греция – 20:30   Положение в группе: Греция – 2 очка (1 матч), Италия – 2 (1), Хорватия – 2 (1), Черногория – 0 (1), США – 0 (1), Румыния – 0 (1).

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