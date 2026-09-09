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Ушаков: Путин указал Трампу шаги США для разрешения конфликта на Украине

Ушаков: Путин указал Трампу шаги США для разрешения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин обозначил американскому лидеру Дональду Трампу шаги, которые США могли бы сделать для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков 8 сентября журналистам.

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