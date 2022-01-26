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В феврале 9 тысяч астраханцев могут остаться без света, - администрация губернатора

Из-за космического долга. В начале января 2022 года ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) направило частным клиентам, имеющим просроченную задолженность, свыше 9 тысяч уведомлений о предстоящих ограничениях в подаче электроэнергии.

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