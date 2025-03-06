Праздничные мероприятия пройдут 8 марта в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в Нижнем Новгороде. Программа запланирована в парках, театрах, музеях, библиотеках и домах культуры, сообщили в департаменте культуры (0+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии