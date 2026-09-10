СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на набережную Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте в связи с ударом вражеских беспилотных катеров по набережной Сочи.
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