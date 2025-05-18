Гравитация – это иллюзия? Ученые нашли способ «взвесить» ее квантовую природу

Представьте себе двух титанов современной физики: общую теорию относительности (ОТО) Эйнштейна, величественно описывающую гравитацию как искривление самого пространства-времени, и квантовую механику, причудливый, но невероятно точный мир элементарных частиц и их взаимодействий.