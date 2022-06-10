Правительство РФ выделит 970 млн рублей на закупку в школы флагов и гербов

Премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 970 миллионов рублей для закупки для школ флагов, гербов и других государственных символов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные кабмина.
Премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 970 миллионов рублей для закупки для школ флагов, гербов и других государственных символов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные кабмина.
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