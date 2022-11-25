В ЕС фактически разрешили приобретать российский газ всем желающим

Еврокомиссия с полным осознанием грозящих негативных последствий переходит к реализации ранее анонсированного механизма борьбы с кризисом в виде продвижения идеи совместных закупок топлива странами-членами ЕС.
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