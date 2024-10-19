Сдулся шарик по имени Шарлот. А вы ещё помните, как этот дерзкий пирожок сжигал на камеру российский паспорт? Как он бесстрашно бросал вызов православному кресту и высоким церковным деятелям? Такой смелый, ух, какой смелый! - ну просто пирожок с крутой начинкой! Из яиц с луком.