Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Сдулся шарик по имени Шарлот

Сдулся шарик по имени Шарлот

Сдулся шарик по имени Шарлот. А вы ещё помните, как этот дерзкий пирожок сжигал на камеру российский паспорт? Как он бесстрашно бросал вызов православному кресту и высоким церковным деятелям? Такой смелый, ух, какой смелый! - ну просто пирожок с крутой начинкой! Из яиц с луком.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
А ведь эту мразь кто то вырастил, кто то восторгался его не глумлением над Днём победы.Таку гниду надо  сразу под белы руки и на лесоповал.
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13 час.
Татьяна
Этот гадёныш пел про розовое, вот в камере он станет девочкой для сокамерников и наяву это прочувствует сзади. За что боролся, то и получит сполна. Нисколько эту дрянь не жаль.
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Вообще, это - кто? Не знаю, как зовётся это чмо.
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5 час.

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