Байден подписал инициативу, позволяющую Конгрессу утвердить повышение лимита госдолга

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную ранее обеими палатами Конгресса инициативу, благодаря которой законодатели в ближайшее время смогут утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре.