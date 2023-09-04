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Правоохранители Могилевщины поздравили школьников с Днем знаний.

Правоохранители Могилевщины поздравили школьников с Днем знаний.

Сегодня по всей республике прозвенели школьные звонки, а ребята вновь сели за парты. По доброй традиции руководство и сотрудники районных и городских управлений, отделов внутренних дел приняли участие в праздничных линейках, посвященных 1 сентября.

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