Правоохранители Могилевщины поздравили школьников с Днем знаний.

Сегодня по всей республике прозвенели школьные звонки, а ребята вновь сели за парты. По доброй традиции руководство и сотрудники районных и городских управлений, отделов внутренних дел приняли участие в праздничных линейках, посвященных 1 сентября.
Сегодня по всей республике прозвенели школьные звонки, а ребята вновь сели за парты. По доброй традиции руководство и сотрудники районных и городских управлений, отделов внутренних дел приняли участие в праздничных линейках, посвященных 1 сентября.
Свежие комментарии