Штормовое предупреждение. Названы районы Приморья, куда сильнее всего ударит

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 15 и 16 августа. Об этом сообщает Примгидромет. В связи со смещением глубокого циклона вблизи побережья Приморского края утром и днем 15, ночью 16 августа в г.
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