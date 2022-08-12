Штормовое предупреждение. Названы районы Приморья, куда сильнее всего ударит

Штормовое предупреждение. Названы районы Приморья, куда сильнее всего ударит

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 15 и 16 августа. Об этом сообщает Примгидромет. В связи со смещением глубокого циклона вблизи побережья Приморского края утром и днем 15, ночью 16 августа в г.

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