"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве Ширвиндт-младший похвастался своей "борьбой с режимом"

АНГЕЛ АНГЕЛ Конфисковать активы и недвижимость, присвоить статус иноагента, лишить гражданства и передать арабам в сектор газа где обстреливают и бомбят арабов, пусть там со своими единоверцами и братьями по крови защищает американо израильскую демократию....

Сергей Роднов Жиды достали всех в России уехали бы уже все.