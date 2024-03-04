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Царьград

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Может быть их корпорации перестали получать информацию о наших разработках?Аналог "Кинжала"?...
  • Людмила
    Но правда, что не еврей то обязательно чем то недоволен...езжайте на свою родину и живите там в мире и согласии...над..."Всё, нет, хватит...

"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве Ширвиндт-младший похвастался своей "борьбой с режимом"

"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве Ширвиндт-младший похвастался своей "борьбой с режимом"

"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве бывший телеведущий Михаил Ширвиндт неожиданно похвастался своей "борьбой с режимом".

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Конфисковать активы и недвижимость, присвоить статус иноагента, лишить гражданства и передать арабам в сектор газа где обстреливают и бомбят арабов, пусть там со своими единоверцами и братьями по крови  защищает американо израильскую демократию....
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5 час.
Сергей Роднов
Жиды достали всех в России уехали бы уже все.
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52 мин.
Л
Людмила
Но правда, что не еврей то обязательно чем то недоволен...езжайте на свою родину и живите там в мире и согласии...надоели вы !!!! хуже горькой редьки....от вас столько проблем.
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6 мин.

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