"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве бывший телеведущий Михаил Ширвиндт неожиданно похвастался своей "борьбой с режимом".
"Всё, нет, хватит". Притаившийся в Москве Ширвиндт-младший похвастался своей "борьбой с режимом"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Конфисковать активы и недвижимость, присвоить статус иноагента, лишить гражданства и передать арабам в сектор газа где обстреливают и бомбят арабов, пусть там со своими единоверцами и братьями по крови защищает американо израильскую демократию....
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5 час.
Сергей Роднов
Жиды достали всех в России уехали бы уже все.
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52 мин.
Л
Людмила
Но правда, что не еврей то обязательно чем то недоволен...езжайте на свою родину и живите там в мире и согласии...надоели вы !!!! хуже горькой редьки....от вас столько проблем.
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6 мин.
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