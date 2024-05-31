«Мост смерти» в Волчанске и нацистов авиабомбы разнесли в клочья: Карта специальной военной операции на Украине на 31 мая 2024 года Юлия СоколоваТелеграм-канал «Северный ветер» разместил кадры уничтожения моста в Волчанске, который был последним путем отступления для украинских боевиков, окруженных в городе.