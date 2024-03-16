Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

ПОЧЕМУ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ ПАМЯТНИКА БОНДАРЕВУ?Сегодня — сто лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева — выдающегося русского писателя, фронтовика и общественного деятеля— Человек большой внутренней силы, честности и чести.