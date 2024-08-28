Верховный суд РФ разрешил селиться на чердаках и в подвалах

Станет ли после решения ВС больше аналогичных исков в нижестоящих инстанциях? И легко ли сейчас в России перевести технические помещения в жилые?Верховный суд РФ разрешил селиться на технических этажах многоквартирных домов, к ним также относятся чердаки и подвалы.
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