Верховный суд РФ разрешил селиться на чердаках и в подвалах

Станет ли после решения ВС больше аналогичных исков в нижестоящих инстанциях? И легко ли сейчас в России перевести технические помещения в жилые?Верховный суд РФ разрешил селиться на технических этажах многоквартирных домов, к ним также относятся чердаки и подвалы.