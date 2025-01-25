Куда нас заведет Единый государственный экзамен

В каком году ввели ЕГЭ - тот президент и разрушил лучшее в Мире среднее образование. Ключевое слово СОЗНАТЕЛЬНО. Ему и иже с ним нужно было поколение .....

Сергей Ипатов

"Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт". Как испортить что-то, так они бегом, как нормально сделать - ой, вы знаете, это же такая консервативная сфера. Так везде. Образование, медицина, экономика, РЖД и многое другое. Куда добираются своими погаными ручонками голиковы, скворцовы, наебулькины, мурашковы, аж мурашки по коже бегут, с какой скоростью они все крушат. Обратно, в нормальное состояние вернуть - не, не это так долго и вообще невозможно. https://dzen.ru/a/W6IDM0IInQCuwt2F