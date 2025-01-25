БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 394 подписчика

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Свежие комментарии

  • Сергей Ипатов
    Давно уже надо было повыходить из всех этих западных глобалистских структур. И цб уже давно надо было или переформати...Конец глобализма:...
  • Сергей Ипатов
    "Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт".                            ...Куда нас заведет ...
  • Людмила Лепаева
    Они гражданское население убивают, а мы их в котлах жалеть не должны.Смерть за смерть«Жаль что всплыло...

Куда нас заведет Единый государственный экзамен

Куда нас заведет Единый государственный экзамен

Куда дальше? Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
Верните советское образование!!!
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4 час.
СД
Сергей Дружинин
В каком году ввели ЕГЭ - тот президент и разрушил лучшее в Мире среднее образование. Ключевое слово  СОЗНАТЕЛЬНО. Ему и иже с ним нужно было поколение .....
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3 час.
Сергей Ипатов
&quot;Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт&quot;.                                                                  Как испортить что-то, так они бегом, как нормально сделать - ой, вы знаете, это же такая консервативная сфера. Так везде. Образование, медицина, экономика, РЖД и многое другое. Куда добираются своими погаными ручонками голиковы, скворцовы, наебулькины, мурашковы, аж мурашки по коже бегут, с какой скоростью они все крушат. Обратно, в нормальное состояние вернуть - не, не это так долго и вообще невозможно.                            https://dzen.ru/a/W6IDM0IInQCuwt2F
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1 час.

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