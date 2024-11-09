Упомянутый Путиным пенсионер сделал заявление

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, о ком шла речь после того, как президент России Владимир Путин упомянул его высказывание на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», не считает себя знаменитостью.
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