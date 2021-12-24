Все о наших питомцах

20 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    свд индусам в помощьВ Индии обезьяны ...
  • Олег Кошевой
    Это, что!? Восстание обезьян!?В Индии обезьяны ...
  • Элеонора Коган
    Просто надо быть внимательными к своим питомцам!!!!А собачек просто надо любить и понимать!!!Зачем собаки куса...

Парк в Приморском крае “Белый лев” спас леопарда из передвижного зоопарка

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Парк “Белый лев” в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх