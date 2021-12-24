Парк в Приморском крае “Белый лев” спас леопарда из передвижного зоопарка

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Парк “Белый лев” в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.
ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Парк “Белый лев” в Приморском крае выкупил из передвижного зоопарка в Центральной России леопарда и планирует поселить его в просторном вольере в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Агафонов.
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