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Немка обзавидовалась русским женщинам, приехав в Россию

Немка обзавидовалась русским женщинам, приехав в Россию

21,6K прочтений 2 дня назад Но начнем с того, что не все немцы, а лишь определенная часть до сих пор верит в стереотипы о России.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Непредвзято об американцах можно почитать в компактной книжечке &quot;Ну, что тебе сказать про СэШэА?&quot;.По теме:  Вот и возродились коробейники городские. Можно много ещё чего взять из старины глубокой ценного в обиходе.
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