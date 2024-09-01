21,6K прочтений 2 дня назад Но начнем с того, что не все немцы, а лишь определенная часть до сих пор верит в стереотипы о России.
Немка обзавидовалась русским женщинам, приехав в Россию
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Непредвзято об американцах можно почитать в компактной книжечке "Ну, что тебе сказать про СэШэА?".По теме: Вот и возродились коробейники городские. Можно много ещё чего взять из старины глубокой ценного в обиходе.
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12 час.
NN
N N
А зачем здесь их принимать? Пусть завидуют дома Там же сад волшебный! Пусть там и жуют свою манну небесну.
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11 час.
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