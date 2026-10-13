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ФедералПресс

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Осторожно, ИИ‑фото: юрист назвал публикации, за которые грозит штраф

Осторожно, ИИ‑фото: юрист назвал публикации, за которые грозит штраф

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Адвокат Сергей Жорин предупредил о серьезных последствиях за публикацию в сети ИИ‑изображений, имитирующих чрезвычайные происшествия.

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