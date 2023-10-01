´День пожилого человека´.

Всегда приятно встречать гостей, особенно если гости молодые и задорные. Именно такие гости посетили отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ ´ТЦСОН Первомайского района г.
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