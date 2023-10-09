80 тысяч «двухсотых»: ЦИПсО готовит украинцев к озвучке Зеленским потерь ВСУ

Цифры должны быть приближены к реальным, но не настолько, чтобы шокировать Украину Александр Ситников Фото: Zuma/ TAСС Министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в России.