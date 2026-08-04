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Царьград

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В Свердловской области создают отряды для защиты от БПЛА: добровольцев не отправят в зону СВО

В Свердловской области создают отряды для защиты от БПЛА: добровольцев не отправят в зону СВО

Военкоматы Свердловской области приступили к формированию резерва мобильных огневых групп (МОГ). В состав данных подразделений войдут добровольцы, которые будут задействованы для охраны важных объектов региона от беспилотных летательных аппаратов.

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