Айкел впервые за карьеру в НХЛ был удален до конца матча. Форвард «Вегаса» нанес Капризову колющий удар клюшкой

Форвард «Вегаса» нарушил правила против нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ) Судьи удалили игрока «Голден Найтс» до конца матча за колющий удар клюшкой.
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