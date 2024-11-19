В Севастополе простились с командирами, погибшими в ходе СВО в Курской области

Вторник, 19 ноября. «Крым 24».19 ноября в Севастополе проводили в последний путь гвардии лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Ивана Бережного и гвардии младшего сержанта, командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки Валерия Плюхина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии