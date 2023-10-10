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Закон, порядок, государство

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Эксперты раскрыли, как детям избежать травмы при разводе родителей

Эксперты раскрыли, как детям избежать травмы при разводе родителей

Как подготовить ребенка к суду? А как он будет общаться со вторым родителем? В каких случаях нужна судебная экспертиза? О том, как проходят споры о детях в суде, нарушении закона родителями и многом другом рассказали эксперты в рамках онлайн-эфира ИА PrimaMedia "Родительские войны: битва за детей в суде" (18+).

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