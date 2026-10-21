Блогер Амир Хапачев был задержан за участие в организации «Антивоенный комитет России»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая была создана Михаилом Ходорковским**(признан Минюстом РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).