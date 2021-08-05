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Работа по благоустройству парков и скверов в Уссурийске продолжится в 2022 году

Работа по благоустройству парков и скверов в Уссурийске продолжится в 2022 году

В восьми муниципальных образованиях Приморского края завершено благоустройство объектов, вошедших в национальный проект "Жилье и городская среда" в этом году.

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