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Царьград

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Русские ученые приготовили супер-рассол, способный восполнять запас витаминов

Русские ученые приготовили супер-рассол, способный восполнять запас витаминов

Ученые усовершенствовали традиционную рецептуру, добавив пряности и настроив концентрацию соли.Специалисты Университета РОСБИОТЕХ представили новый вид рассола, который обещает стать не только источником гидратации, но и средством для восполнения дефицита витаминов и минералов.

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