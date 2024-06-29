Русские ученые приготовили супер-рассол, способный восполнять запас витаминов

Ученые усовершенствовали традиционную рецептуру, добавив пряности и настроив концентрацию соли.Специалисты Университета РОСБИОТЕХ представили новый вид рассола, который обещает стать не только источником гидратации, но и средством для восполнения дефицита витаминов и минералов.