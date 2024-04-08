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Всё о женщинах

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  • Сергей Лепехов
    Если начать разбирать, что бабы творят такого, из-за чего их нужно бросать без вариантов - столько всего наберётся! К...Три «Н», которые ...
  • ММ
    Четвертое Н- Недотрах!Три «Н», которые ...
  • Tatyana Fedotova
    ЛожьТри «Н», которые ...

Три «Н», которые не прощают женщины

Три «Н», которые не прощают женщины

У меня уже глаз дергается от количества жалоб на женщин, которые, якобы, ушли «просто так», «все ж было хорошо», «на ровном месте».

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Ложь
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12 час.
М
ММ
Четвертое Н- Недотрах!
Ответить
7 час.
Сергей Лепехов
Если начать разбирать, что бабы творят такого, из-за чего их нужно бросать без вариантов - столько всего наберётся! Какими-то только тремя моментами там сто пудов не ограничится...
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2 час.

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