У меня уже глаз дергается от количества жалоб на женщин, которые, якобы, ушли «просто так», «все ж было хорошо», «на ровном месте».
Три «Н», которые не прощают женщины
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TF
Tatyana Fedotova
Ложь
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12 час.
М
ММ
Четвертое Н- Недотрах!
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7 час.
Сергей Лепехов
Если начать разбирать, что бабы творят такого, из-за чего их нужно бросать без вариантов - столько всего наберётся! Какими-то только тремя моментами там сто пудов не ограничится...
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2 час.
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