"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

Обещал раскрыть более подробно ситуацию вокруг Нигера. Там все очень интересно. Произошел госпереворот.
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