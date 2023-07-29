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"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

"Переворот в Нигере. Пригожин ликует". Россия навела шороху в Африке

Обещал раскрыть более подробно ситуацию вокруг Нигера. Там все очень интересно. Произошел госпереворот.

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