«Известия»: в 7 регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

С начала сентября семь регионов России отправили воспитанников школьных и дошкольных образовательных учреждений на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте газеты «Известия».
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