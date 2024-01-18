МЧС России: для Крещенских купаний оборудовано более 3 тысяч купелей по стране

В преддверии Крещенских купаний спасатели МЧС России провели практические тренировки по действиям по оказанию помощи, отработали навыки применения различных средств спасения, обследовали и очистили дно акваторий в местах массовых купаний.
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