Почти половина россиян испытывает трудности со зрением

Исследование, проведенное офтальмологической клиникой Сфера, показало, что всего лишь 1% опрошенных россиян обладает отличным зрением, в то время как 42% испытывают значительные трудности без корректирующей оптики.
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