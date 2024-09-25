В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид»

Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством председателя комитета по социальной политике Ярослава Нилова планируют внести в парламент законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за повторное незаконное использование знака «Инвалид» на транспортных средствах, включая лишение прав на срок до трех месяцев.