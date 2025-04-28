Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скоро

Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скороОнлайн-режим Grand Theft Auto VI остаётся одной из главных загадок — именно он должен обеспечить игре долгосрочные продажи по аналогии с Grand Theft Auto Online для Grand Theft Auto V.
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