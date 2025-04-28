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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скоро

Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скоро

Новые детали Grand Theft Auto VI будут раскрыты уже совсем скороОнлайн-режим Grand Theft Auto VI остаётся одной из главных загадок — именно он должен обеспечить игре долгосрочные продажи по аналогии с Grand Theft Auto Online для Grand Theft Auto V.

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