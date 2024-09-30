Последние новости от Юрия Подоляки на сегодня, 30.09.2024: Курское направление - вновь интенсивные бои

На Курском направлении снова разгорелись активные боевые действия после временного затишья. Вооружённым силам России поручено полностью уничтожить противника и освободить все российские населённые пункты, расположенные вблизи государственной границы.
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