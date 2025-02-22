Владимиру Зеленскому американцы прислали не просто «чёрную метку», а самое настоящее приглашение на казнь.
Маск объявил Зеленского убийцей американского журналиста Гонсало Лира. Кто теперь поддержит палача?
Комментарии
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Ренат
Черную метку получил, теперь готовься...
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21 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Списали виртуоза членопиониста!
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17 час.
Игорь Кузнецов
Это внутриполитическая борьба в США, просто потому, что демократы покрывали «своего сукина сына», а теперь республиканцы используют это как один из веских аргументов для "разворота" от политики поддержки Зеленского в сторону его дискредитации. Нужно быть "чистенькими" - как будто раньше не знали что такое "свобода слова" на Украине после переворота 2014 года.
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31 мин.
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