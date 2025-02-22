Маск объявил Зеленского убийцей американского журналиста Гонсало Лира. Кто теперь поддержит палача?

Игорь Кузнецов

Это внутриполитическая борьба в США, просто потому, что демократы покрывали «своего сукина сына», а теперь республиканцы используют это как один из веских аргументов для "разворота" от политики поддержки Зеленского в сторону его дискредитации. Нужно быть "чистенькими" - как будто раньше не знали что такое "свобода слова" на Украине после переворота 2014 года.