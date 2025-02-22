☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Следуя устоявшемуся выражению "патовая ситуация" - невозможность совершения дальнейших действий, в целях разрешения с...Трамп не оставляе...
  • Игорь Кузнецов
    Это внутриполитическая борьба в США, просто потому, что демократы покрывали «своего сукина сына», а теперь республика...Маск объявил Зеле...
  • Игорь Кузнецов
    Как можно назвать "колониализмом" добровольное воссоединение с Россией на основе проведения референдума после того, к...Daily Express, Ве...

Маск объявил Зеленского убийцей американского журналиста Гонсало Лира. Кто теперь поддержит палача?

Маск объявил Зеленского убийцей американского журналиста Гонсало Лира. Кто теперь поддержит палача?

Владимиру Зеленскому американцы прислали не просто «чёрную метку», а самое настоящее приглашение на казнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ренат
Черную метку получил, теперь готовься...
Ответить
21 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Списали виртуоза членопиониста!
Ответить
17 час.
Игорь Кузнецов
Это внутриполитическая борьба в США, просто потому, что демократы покрывали «своего сукина сына», а теперь республиканцы используют это как один из веских аргументов для &quot;разворота&quot; от политики поддержки Зеленского в сторону его дискредитации. Нужно быть &quot;чистенькими&quot; - как будто раньше не знали что такое &quot;свобода слова&quot; на Украине после переворота 2014 года.
Ответить
31 мин.
наверх