Происшествия

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В Томске сотрудники полиции установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранных граждан

В Кировском районе города Томска участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Кировскому району г.

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