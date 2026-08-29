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Спорт Уик-Энд

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Даниил Медведев сделал прогноз на победителя US Open-2026 после снятия первой ракетки мира: От Зверева и Фиса до… Сафиуллина

Даниил Медведев сделал прогноз на победителя US Open-2026 после снятия первой ракетки мира: От Зверева и Фиса до… Сафиуллина

Даниил Медведев (8-я ракетка мира) оценил шансы игроков на победу в мужском одиночном разряде на US Open-2026 после снятия из-за травмы лидера рейтинга АТР итальянца Янника Синнера.

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