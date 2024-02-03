Импортеры начали возить в Россию самый надежный автомобиль на планете

Несмотря на то, что BMW, как и другие европейские автопроизводители ушла из России еще в 2022 году, а также блокировку софта, мешающего их нормальному обслуживанию, на автомобили этой компании на нашем рынке сохраняется устойчивый спрос, который подстегивает параллельных импортеров искать пути ….