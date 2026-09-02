Intel ускоряет снижение дефектов в новом 1,4-нм техпроцессе 14A

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил, что плотность дефектов в новом 1,4-нанометровом техпроцессе 14A снижается быстрее, чем ожидалось, и этот темп сравним с динамикой успешного 22-нм техпроцесса, запущенного в 2012 году.
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