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Шаман, петухи и дети: за что известные монаршие особы лишились своего статуса

Шаман, петухи и дети: за что известные монаршие особы лишились своего статуса

В Букингемском дворце без драмы и конфликтов не обходится ни один день. Так, в начале августа на весь интернет прогремела очередная новость — принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов Королевского Высочества (биографии были изменены на официальном сайте королевской семьи), а после стремительно опустились в самый конец очереди среди претендентов на британский трон (их дети Арчи и Лилибет Сассекские теперь занимают пятое и шестое места соответственно и носят титул отца — Прим.

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