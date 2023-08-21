Шаман, петухи и дети: за что известные монаршие особы лишились своего статуса

В Букингемском дворце без драмы и конфликтов не обходится ни один день. Так, в начале августа на весь интернет прогремела очередная новость — принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов Королевского Высочества (биографии были изменены на официальном сайте королевской семьи), а после стремительно опустились в самый конец очереди среди претендентов на британский трон (их дети Арчи и Лилибет Сассекские теперь занимают пятое и шестое места соответственно и носят титул отца — Прим.