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Мятеж в Пакистане перекинулся на пуштунов и остановил медный проект США

Мятеж в Пакистане перекинулся на пуштунов и остановил медный проект США

Мятеж в пакистанском Белуджистане впервые перекинулся на пуштунские районы — аналитики говорят о координации между BLA и пакистанским «Талибаном»*.

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