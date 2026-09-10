Мятеж в Пакистане перекинулся на пуштунов и остановил медный проект США

Мятеж в пакистанском Белуджистане впервые перекинулся на пуштунские районы — аналитики говорят о координации между BLA и пакистанским «Талибаном»*.
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